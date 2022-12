Ducato Futsal, domani al PalaRota arriva Nocera Umbra

De Moraes: “Dobbiamo tenere alta la concentrazione sugli standard dell’ultima settimana, altrimenti sono possibili sorprese che non vogliamo”

Nell’ultima partita prima della sosta natalizia torna in campo la Ducato Futsal Spoleto. E lo farà nell’anticipo di mercoledì sera, organizzato con la fattiva collaborazione del Nocera Umbra società ospitata, a causa di una manifestazione che vedeva il PalaRota impegnato nel prossimo fine settimana.

Sarà un testacoda quello che vedrà impegnata la squadra spoletina, visto che gli avversari, sin qui, hanno incassato quattro sconfitte (su quattro partite disputate).

Ma mister Claudio De Moraes non si fida.

“Questi numeri, ad inizio campionato, contano poco, anche perché il Nocera Umbra, finora, ha incontrato tutte le squadre più forti; e ci può stare di averle perse. Senza dimenticare che, in Coppa, hanno vinto contro il Barberini Flaminia, squadra che sappiamo bene quanto sia forte. Dobbiamo tenere alta la concentrazione sugli standard dell’ultima settimana, altrimenti sono possibili sorprese che non vogliamo”.

Una Ducato che appare in crescita in tutta la rosa…

“Questo è vero: contro Barberini e Cannara abbiamo fatto due grandi prestazioni, trovando un grandissimo supporto da quelli che sono entrati a partita in corso. Soprattutto venerdì non posso che essere felice dell’atteggiamento dei ragazzi della panchina, che ci hanno messo concentrazione ed energia in un match di quelli difficili”

Ma c’è un po’ di preoccupazione per questo ennesimo impegno infrasettimanale.

“Noi il mercoledì, di solito, facciamo un allenamento molto importante, perché è l’unico in cui possiamo utilizzare il nostro campo da gioco; quindi dal punto di vista atletico non ho paura. Un altro discorso è quello mentale: questa è una partita e il dispendio nella testa è ben diverso. Per questo dovremo avere il giusto impatto sulla partita, per poter ottenere un buon risultato che ci faccia godere al meglio le vacanze”.

Appuntamento alle 21.30 di mercoledì al PalaRota.