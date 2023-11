Ducato Futsal, De Moraes carica i suoi: “Dovremo dare il massimo”

Il mister analizza il brutto momento alla vigilia della dura trasferta in casa del San Martino.

Brutto momento per la Ducato Futsal: un punto nelle ultime due in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del CLT sono il segnale di qualcosa che non sta andando nel verso giusto. E mister De Moraes, come suo costume, ci mette la faccia.

“Creiamo tanto, ma concretizziamo poco rispetto alla mole di gioco. Sono momenti in cui la palla sembra non voler entrare e questo rovina un po’ le prestazioni individuali dei ragazzi delle quali non posso che essere contento”.

Però c’è anche un po’ di nervosismo e non può dipendere solo da arbitraggi non sempre all’altezza.

“Il nervosismo dipende da situazioni della partita che ci condizionano e noi dobbiamo essere bravi a controllare queste emozioni. Lavoreremo su questo ed il discorso vale anche per me. Certo, quando passi dal rigore che può valere il 2-0 a subire l’1-1 per una decisione che ritieni ingiusta, non si riesce a digerirlo; ma noi dovremo essere bravi ad adeguarci, gestendo il tutto con più lucidità”.

Sabato si torna in campo nella difficile trasferta in casa del San Martino.

“La partita sarà dura; sappiamo che loro sono una squadra forte, ben allenata e con il morale alto per avere passato il turno in Coppa. Dovremo dare il massimo, anche perché il campionato è veramente equilibrato con risultati che non ti aspetti”.

In campo a Gubbio alle ore 15.00