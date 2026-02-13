Ducato Futsal , cuore oltre gli ostacoli: a Città di Castello per tenere viva la speranza

Dopo una settimana in cui non è stato facile pensare solo al campo di gioco, la Ducato Futsal si appresta a vivere la difficilissima trasferta di sabato in casa della CTS Grafica, in quella che sarebbe dovuta essere la seconda partita-spareggio nella corsa al quinto posto, l’ultimo utile nella griglia play off. In attesa del responso del giudice sportivo che dovrà decidere sulla richiesta degli spoletini di accertare un errore tecnico che porterebbe alla ripetizione della partita contro l’Avvera Gubbio, i ragazzi di De Moraes dovranno cercare di fare risultato pieno a Città di Castello e lasciare aperta la speranza. Situazione complicata sul fronte delle assenze: oltre a Del Gallo inutilizzabile, sembra difficile il recupero di Cocco; ma i problemi veri sono sul fronte portieri: Paolino e D’Angeli infortunati, Ceccarelli squalificato, si dovrà puntare su Marco Stramaccioni, all’esordio assoluto in stagione. E, a proposito di squalifiche, non ci sarà nemmeno Vasilache, che ha rimediato due giornate di stop nel caos di sabato. Straordinari per tutti gli altri, a partire da un Tacchilei (nella foto ndr) in gran forma e che, all’andata segnò il bellissimo gol del provvisorio vantaggio della Ducato (3-2), prima della rimonta finale della squadra di Pagnottini (3-4). Match che fu anche contraddistinto da una svista arbitrale, con un gol di Vitinho che non fu assegnato perché si ritenne che la sfera era entrata in porta passando da un buco laterale della rete. Designazione arbitrale di grande spessore con il promettente Piomboni di Città di Castello che sarà affiancato dall’esperienza di Mirri.

Appuntamento al Pala Ioan alle ore 15.