Ducato Futsal: cresce anche il gurppo dirigenziale

Non solo sul parquet. La Ducato Futsal si struttura anche sul fronte della dirigenza. E lo fa mettendo in campo forze giovani, ma che conoscono la realtà spoletina. Si parte con Marco Contardi, coinvolto nella realtà del futsal per l’amicizia con alcuni dei ragazzi. “Mi hanno trasferito la passione e, di conseguenza, ho cominciato a seguirli sia in casa che in trasferta. Ora mi sono messo a disposizione per poter dare una mano nei limiti delle mie possibilità”.

Riccardo Pucciatti, da portiere a dirigente accompagnatore. “Ho capito, da subito, quanto sarebbe stato difficile abbandonare definitivamente questa realtà; e poter rimanere in gruppo, a contatto con i ragazzi, è stata la spinta decisiva”.

Marco Laudini aveva lasciato il campo già nel corso della passata stagione. “Appendere gli scarpini al chiodo è stata una scelta difficile; ma, dopo tanti anni, me lo chiedeva anche il fisico. Allo stesso tempo, per me, lo spogliatoio e il campo non sono solo luoghi, ma un simbolo di crescita personale, amicizie forti e lezioni di vita. Continuare a far parte del gruppo permette di mantenere viva quella connessione e di sentirsi ancora coinvolti in un ambiente stimolante come la famiglia della Ducato”.

Intanto prosegue la preparazione: la prima settimana culminerà con una partitella in famiglia sabato pomeriggio proprio al PalaRota.