Ducato Futsal, contro la CTS è già un bivio. Del Gallo: “Dobbiamo mettere in campo l’intensità degli allenamenti”

Chi pensa ad una Ducato Futsal con le ossa rotte dopo il rovescio incassato a Leonessa, ha decisamente sbagliato indirizzo. Nonostante le ripetute sfortune che stanno perseguitando la compagine spoletina (che ancora per un paio di settimane non potrà disporre della rosa al completo), il gruppo di De Moraes si è rimboccato le maniche, con un’ottima settimana di lavoro, in preparazione del match contro i tifernati della CTS.

“Una partita da vincere – dice Giacomo Del Gallo, uno dei giovanotti in maglia gialloverdeblù – perché darebbe ulteriormente spinta al nostro spogliatoio”

Carica che non manca, comunque…

“L’intensità che mettiamo in allenamento, la motivazione che ci viene anche dagli orari a cui ci alleniamo (spesso si torna a casa a mezzanotte ndr) e la voglia di migliorarci ancora sono tutti elementi positivi. Il compito nostro è mettere tutto questo in campo nel modo migliore; spesso tra noi ci diciamo che basterebbe un quarto per raggiungere risultati positivi”.

Con la freschezza di un gruppetto di giovani che ha tanta voglia.

“Su questo, il fatto che non ci sia più la regola del fuoriquota obbligatorio in campo, non ha cambiato nulla. Il mister continua a farci giocare con grande regolarità e io personalmente , anche grazie all’esperienza che sta aumentando, mi sento più sicuro quando sono chiamato in causa”.

Appuntamento per Ducato-CTS sabato al PalaRota alle 15. Oltre ai lungodegenti Cocco e Botteghin, non ci sarà Trapasso, acciaccato, e Paloni squalificato.