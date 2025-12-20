Ducato Futsal: contro il Lidarno tre punti preziosi

Nonostante la situazione di emergenza, la Ducato Futsal conquista la vittoria contro il Lidarno e si mette in una posizione tranquilla di classifica.

De Moraes in tribuna, squalificato, e Vasilache in panchina solo per onor di firma; oltre alle assenze per infortunio di Giusti, Botteghin e Trapasso, con Cocco indisponibile.

Con le due squadre in evidente difficoltà numeriche, tra infortuni e squalifiche, il ritmo è molto blando. Meglio in fase di possesso la squadra ospite, con la Ducato che prova a ripartire. Un gran tiro di Bacoccoli sorprende Ceccarelli, ma la Ducato ha la prontezza di trovare subito il pari con conclusione di Vitinho, ben liberato da palla ferma. Gli spoletini commettono quattro falli già al 12’ ed il ritmo scende ancora. Ceccarelli è ben più impegnato del suo dirimpettaio, ma se la cava egregiamente. Una fiammata di Vitinho porta all’assist per Tanabe che vale il 2-1; poco dopo è lo stesso Tanabe con ottimo movimento da pivot a trovare anche il 3-1. Nel mezzo il quinto fallo della Ducato. Buoni i minuti in campo anche per Baratta. Nel finale si registrano due occasioni, una per parte: Ceccarelli che esce benissimo sul lanciato Giulivi e Del Gallo che si libera splendidamente prima di trovare l’uscita di Placidi, subentrato in porta a Fiorucci per sfruttare le sue qualità come portiere avanzato.

Secondo tempo più compassato, in cui la Ducato decide il match grazie all’intuizione di Del Gallo che, nella prima azione con il portiere di movimento ospite, trova in pressing la palla che vale il 4-1. Ceccarelli è assolutamente insuperabile, nonostante il bombardamento cui lo sottopone Potenza da ogni posizione. Passata la metà del tempo, la chiude Tacchilei, assolutamente il migliore in campo, anche nella sua posizione di ultimo di emergenza. C’è tempo anche per l’esordio di un convincente Castellani: il classe 2009 va anche vicinissimo al bagnare la sua prestazione con la rete.

Nell’intervallo, come previsto, Renzo Berti, a nome delle famiglie Stocchi e Berti, ha ufficializzato una donazione a favore della squadra di Calcio Integrato.

La prossima partita per la Ducato fa tremare i polsi: il 4 gennaio a Foligno ci si gioca la Coppa Italia contro la capolista Monteleone.