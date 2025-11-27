Ducato Futsal contro il Cannara con le maglie del Calcio Integrato. Sabato ore 15 al PalaRota

Sabato per la Ducato Futsal una che è diventata una classica del calcio a 5 regionale: al Palarota arriva, infatti, il Real Cannara, avversaria degli spoletini già nella stagione di serie C2 e, poi, nella massima serie regionale. Ducato che viene da tre vittorie consecutive in campionato che le hanno permesso di mettersi in una posizione tranquilla; Cannara con solo tre punti, frutto di altrettanti pareggi, ma che, secondo gli addetti ai lavori, non merita la posizione di classifica che occupa. Le due compagini si sono già affrontate nel girone preliminare di Coppa, con vittoria esterna della squadra di De Moraes per 4-2. A proposito di Coppa, per la Ducato sarà necessario smaltire le tossine del duro match di Rivotorto di martedì. Difficile il recupero di Vasilache e Botteghin. Il match sarà anche l’occasione per stare vicini ai ragazzi del Calcio Integrato, vestendo come già successo nella scorsa stagione nella partita contro il Miriano, le maglie della compagine diretta da Davide Feliziani. Nell’intervallo ci sarà spazio anche per un’esibizione proprio del Calcio Integrato.

Appuntamento alle 15 al PalaRota.