Ducato Futsal contro il Cannara con le maglie del Calcio Integrato. Sabato ore 15 al PalaRota

  • Redazione
  • Novembre 27, 2025
  • Calcio a 5
  • Letto 66

    • Sabato per la Ducato Futsal una che è diventata una classica del calcio a 5 regionale: al Palarota arriva, infatti, il Real Cannara, avversaria degli spoletini già nella stagione di serie C2 e, poi, nella massima serie regionale. Ducato che viene da tre vittorie consecutive in campionato che le hanno permesso di mettersi in una posizione tranquilla; Cannara con solo tre punti, frutto di altrettanti pareggi, ma che, secondo gli addetti ai lavori, non merita la posizione di classifica che occupa. Le due compagini si sono già affrontate nel girone preliminare di Coppa, con vittoria esterna della squadra di De Moraes per 4-2. A proposito di Coppa, per la Ducato sarà necessario smaltire le tossine del duro match di Rivotorto di martedì. Difficile il recupero di Vasilache e Botteghin. Il match sarà anche l’occasione per stare vicini ai ragazzi del Calcio Integrato, vestendo come già successo nella scorsa stagione nella partita contro il Miriano, le maglie della compagine diretta da Davide Feliziani. Nell’intervallo ci sarà spazio anche per un’esibizione proprio del Calcio Integrato. 

    Appuntamento alle 15 al PalaRota. 

    Share

    Articolo precedente

    Al termine di un match “drammatico” la Ducato Futsal tiene aperto il discorso qualificazione

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Carlo Alberto Bussoni 2025-11-19 14:45:52
    Fintanto che le burocrati impiegate del comune di Spoleto si inventeranno motivazioni pretestuose per bloccare i progetti presentati, si faranno.....
    Patrizia 2025-11-18 12:53:49
    Che dispiacere, un uomo perbene, insieme alla signora, mi unisco alle condoglianze.
    Aurelio Fabiani 2025-11-17 18:32:50
    Fare di un lume incerto di candela un falò, è più pericoloso del silenzio. I TONI ENTUSIASTI, LISCI, PD, BONANNI,.....
    Patrizia 2025-11-15 19:33:21
    Un abbraccio forte, anche se non vi conosco, e una disperazione, per tutti noi genitori! ❤️
    Aurelio Fabiani 2025-10-27 20:52:15
    Questo è l' articolo sull'ospedaleche ho inviato a tutta la stampa 3 giorni fa.RENDIAMO NOTO L' ESITO DELL' INCONTRO CON.....