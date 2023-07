Ducato Futsal: confermati Trapasso, Bonelli e Pucciatti

Prende forma la squadra per il prossimo campionato di Serie C1

Dopo quella di Marco Stramaccioni, arriva anche l’ufficialità della permanenza in casa Ducato Futsal degli altri due portieri che hanno ben lavorato lo scorso anno nelle mani di Michele D’Angeli. Restano in gialloverdeblù, dunque, Antonio Bonelli e Riccardo Pucciatti.

A disposizione di mister De Moraes, per la stagione ’23-’24, un’altra gradita conferma: quella di Danilo Trapasso. L’esperto universale di origini calabresi, ma ormai umbro di adozione, lancerà ancora una volta la sfida alla serie C1 regionale.

“Mi sono trovato bene alla Ducato: nonostante fosse un progetto giovane, le basi si sono dimostrate solide, grazie al mister e ad un’ottima organizzazione. La differenza per farmi rimanere qua l’ha fatta, sopratutto, il gruppo che si è creato e l’ottima alchimia nata tra esperti del futsal e meno. Spero di non dover incappare nelle noie muscolari di quest’anno e di continuare a dare una mano anche in una categoria superiore”.