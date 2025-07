Ducato Futsal, Bonelli e Oranelli non saranno più a disposizione di De Moraes

Sono due pezzi da novanta quelli che non vedremo vestire la maglia della Ducato Spoleto Futsal nella prossima stagione, che inizierà ufficialmente il prossimo 6 settembre con la prima di Coppa Italia: Pierfrancesco Oranelli, uno dei protagonisti della primissima ora del progetto calcio a cinque di via Finlandia, lascia dopo tre anni; mentre Emiliano Bonelli, portierone che ha saputo diventare protagonista e pupillo del PalaRota nella scorsa stragione, lascia Spoleto dopo un solo anno. A Pier ed Emi l’augurio per le migliori fortune sportive; resteranno, comunque, nel cuore di compagni, società e tifosi della Ducato Spoleto Futsal.