Ducato Futsal, big match in arrivo. Al PalaRota c’è il Cannara

De Moraes: “dovremo giocare con la testa e la determinazione che serve per una prestazione difensiva di grande spessore”

Dopo l’incoraggiante prestazione di Sigillo ed i tre pesanti punti messi in carniere, è tempo di match clou per la Ducato Futsal Spoleto che ospiterà, in occasione della quinta giornata di ritorno, il Real Cannara, avversario forte di ben nove vittorie consecutive, a cui si è aggiunta anche la Coppa Italia.

“Non voglio nascondermi – dice mister De Moraes alla vigilia della partita – la partita di sabato è molto importante. Come potrebbe non esserlo, visto che affrontiamo la seconda in classifica? È pure vero che il campionato non finirà dopo il Cannara: non siamo nemmeno a metà del girone di ritorno e dobbiamo, comunque, ragionare sempre una partita alla volta, come fatto finora”.

In campo che partita sarà?

“Una di quelle belle da vivere e giocare, un match di grande livello; mi aspetto che loro giocheranno in modo molto intenso, mettendoci pressione sin dai primi momenti della partita. Noi dovremo giocare con la testa e la determinazione che serve per una prestazione difensiva di grande spessore”

Insomma provare a ripetere la partita dell’andata, quando la Ducato si prese la rivincita rispetto al 7-2 rimediato in Coppa e vinse 3-0 al PalaCasone.

“Quella è stata la loro ultima sconfitta; da allora hanno dimostrato di essere la miglior squadra del campionato e hanno vinto anche la Coppa. Anche se la classifica ci vede ancora in vantaggio di sei punti, loro sono sicuramente i favoriti dell’incontro perché si sono rinforzati rispetto a quando ci siamo incontrati l’ultima volta. Ma noi ce la giocheremo, forti dei miglioramenti che sono venuti dal nostro lavoro settimanale e del fatto che giochiamo in casa nostra”

L’appuntamento per il big match Ducato Spoleto – Real Cannara è sabato alle 15 al PalaRota.