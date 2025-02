Ducato Futsal, arriva il Miriano. E ci sarà ancora il Calcio Integrato

Un sabato speciale per la Ducato Futsal Spoleto che si dividerà tra la grande voglia di rimanere attaccata al campionato e ad un comunque lusinghiero quarto posto e la gioia di poter dividere il parquet con gli amici del calcio integrato. Dopo l’amichevole di sabato scorso, infatti, la squadra la cui responsabilità è stata affidata come sempre a Davide Feliziani, metterà in scena una esibizione nell’intervallo di Ducato Futsal-Miriano, un match in cui la squadra di De Moraes si giocherà una buona fetta del quarto posto di cui si parlava. “C’è grande stima per Rosi e gli altri da parte dei componenti la squadra del calcio integrato – dice proprio Feliziani – e lo si vede dall’interesse con cui li tifano in tutte le partite in casa e anche in qualcuna in trasferta. Sono nate anche molte amicizie e i sorrisi di questi ragazzi quando vedono i loro eroi valgono più di cento gol”. Senza dimenticare che, anche dal punto di vista tecnico, questo legame ha anche un suo grande perché. “Le capacità dei giocatori del futsal sono assolutamente funzionali al gioco e rendono molto più facile l’inserimento dei ragazzi del calcio integrato, favorendone il divertimento e le realizzazioni.

E questo legame sarà anche sancito da un qualcosa di molto concreto: la Ducato Futsal scenderà in campo con le maglie del Calcio Integrato, perché un campionato finisce, ma l’amicizia ed il ricordo di queste cose resta.

Appuntamento al PalaRota alle ore 15 di sabato