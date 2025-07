Ducato Futsal anno quarto: le parole del direttore Matteo Restani

È alle prese con gli ultimi due giorni di ferie, ma raggiungere il direttore generale della Ducato Spoleto Futsal, Matteo Restani, è agevole come sempre, nonostante i figli da controllare sulle spiagge dell’Adriatico. Il mese di luglio è al tramonto e mister De Moraes ha già inviato il solito programma di preparazione ai giocatori; come dire che la stagione ’25-’26 è alle porte.

“Abbiamo deciso – ci conferma Restani – che la Ducato Futsal, dal punto di vista dello staff dirigenziale e tecnico, andasse bene com’era, anche se ci sarà una grandissima novità. In società restano Michele D’Angeli (responsabile marketing e di tutto ciò che riguarda la visibilità del progetto futsal), Luca Cannarozzo (team manager e preziosissimo fotografo ufficiale) e il trio Contardi-Pucciatti-Laudini (dirigenti accompagnatori); oltre a mister De Moraes, ci saranno ancora Andrea Marini come allenatore in seconda e Marco Stramaccioni, preparatore dei portieri. La novità sarà l’ingresso di Piergiorgio Conti come preparatore atletico: la sua esperienza ci sarà sicuramente utile”.

Anche gli obiettivi sono chiari e ci si può anche scherzare su…

“Per quello che riguarda la prima squadra, se senti Claudio, è quello di vincere il campionato; come società riteniamo fondamentale proseguire con il percorso di crescita e auspichiamo di poter disputare almeno quei play off che in marzo ci sono sfuggiti per la regola dei punti di distacco da chi ci precedeva”. Ma c’è anche il settore giovanile, con tante ambizioni. “Da quando è nato il progetto futsal, il nostro obiettivo dichiarato era quello di chiudere la filiera del calcio a cinque: partire dai più piccoli per creare un serbatoio illimitato per la prima squadra”.

Con un grande “ma”…

“Se le cose non stanno andando come sognavamo è anche per la difficoltà di trovare un impianto al chiuso che ci dia le giuste garanzie. Al momento abbiamo solo il PalaRota, che ovviamente dobbiamo condividere con le altre società cittadine; e, da gennaio, probabilmente, San Martino. Per il resto ci dovremo adattare come lo scorso anno, anche se valuteremo con grande attenzione il bando tramite il quale il comune di Castel Ritaldi assegnerà la gestione della tensostruttura di Bruna”.

E come sarà l’organizzazione?

“Faremo di tutto per iscrivere una under 19 al campionato; mentre per i più piccoli continueremo con una attività che definirei ‘promozionale e conoscitiva’, che vada di pari passo con il calcio, con un allenamento a settimana finalizzato al futsal. Tutto questo sarà dedicato anche ai piccoli 2006-2011, potendo contare anche sull’aiuto di un mister di grandi capacità come Luigi Battistone, che ha allenato per due anni l’Atletico Foligno nella serie A femminile e che avrà un occhio di riguardo per la under 13 e la under 15”.

Ducato Spoleto Futsal, anno IV, è tutto pronto: che la palla inizi a rimbalzare (non troppo, però…)