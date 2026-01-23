Ducato Futsal ancora in casa. Cocco “Lottare tutti insieme per i play off”

Ancora un sabato tra le mura amiche per la Ducato Futsal Spoleto: la squadra di De Moraes affronterà la Polisportiva Ternana, fanalino di coda del torneo, con l’obbligo di fare tre punti per non perdere il treno play off.

“Fino a che la matematica ci darà una possibilità – dice il bomber Filippo Cocco – dobbiamo lottare tutti insieme per raggiungere questo obiettivo, che era quello di inizio stagione”.

Una stagione che ha visto già la Ducato raggiungere la finale di Coppa Italia, cui Cocco non ha potuto partecipare per una ammonizione nella semifinale di ritorno sin troppo severa.

“Non poter dare una mano in quella partita è stato un brutto colpo per me, soprattutto ripensando ad un’ammonizione presa per perdita di tempo in un gioco col tempo effettivo. E assistere alla partita dalla tribuna opposta rispetto a dov’era il pubblico ha incrementato il rammarico perché vedere (e sentire) tutta quella gente di Spoleto mi ha fatto pensare a quanto sarebbe potuto essere emozionante viverla dal campo”.

Cocco, tra i premiati sabato scorso dalla società per la sua fedeltà al progetto futsal per il quale si è speso sin dai suoi inizi, da qualche settimana, sta vivendo anche un’esperienza con la squadra di calcio dello Sporting MT20.

“Vorrei puntualizzare che la mia priorità è il calcio a cinque, soprattutto per il fatto che è meglio giocare in un palazzetto quasi pieno che in uno stadio quasi vuoto. Detto questo, ho iniziato con il calcio e so quanto piacere possa dare indossare un paio di scarpini per calpestare un manto erboso; quindi mi sono avvalso dell’opportunità che ci viene data a livello federale di avere un doppio tesseramento. E, in questo modo, magari potremmo portare a conoscenza di questa possibilità anche altri giocatori che si volessero avvicinare al calcio a cinque”.

Ora concentrazione sul recupero della piccola noia muscolare che sta tediando Cocco dalla partita di sabato scorso. Appuntamento per il match contro la Polisportiva Ternana domani alle ore 15.