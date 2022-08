Ducato Futsal: alla corte di De Moraes anche Laudini e Cannarozzo

“Ai ragazzi giovani vogliamo trasmettere la passione per questo sport e tutte le conoscenze che abbiamo avuto la fortuna di mettere da parte negli anni”

In attesa di conoscere le date ufficiali del calendario della prossima stagione, per organizzare qualche partita amichevole, la Ducato Spoleto Futsal, che inizierà la preparazione lunedì 5 settembre, continua a comporre il mosaico della rosa.

A disposizione di Claudio De Moraes ci saranno, dunque, anche Luca Cannarozzo e Marco Laudini, tra le storiche colonne della under 21 della Maran Spoleto di mister Massini nell’anno in cui i bluarancio militavano in serie A. A una quindicina d’anni di distanza ancora sono emozionati a parlare delle convocazioni in prima squadra da parte di Monsignori, con Laudini in lista anche nella storica partita di esordio nella massima serie in casa del Montesilvano di Colini.

“Sono contento e onorato – dice Cannarozzo – di poter far parte del progetto della Ducato Futsal. La base per lavorare bene c’è, grazie ad un grande mister e ad un gruppo di persone con cui ci conosciamo bene. Ai ragazzi giovani vogliamo trasmettere la passione per questo sport e tutte le conoscenze che abbiamo avuto la fortuna di mettere da parte negli anni”.

Lo stesso entusiasmo di Laudini, che torna nella sua città dopo aver giocato per tanti anni a Norcia.

“Sembrano di le mie prime esperienze con la maglia di Spoleto. Quando ho ricevuto la chiamata di Claudio De Moraes, non ci ho pensato un secondo. E poi c’è il richiamo fortissimo di poter giocare al PalaRota, dove abbiamo vissuto momenti indimenticabili. Insomma non vedo l’ora di cominciare!”