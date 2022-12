Ducato Futsal: al PalaRota arriva l’altra capolista Barberini Flaminia

Trapasso: “Sono convinto che sapremo giocare il nostro match con il giusto atteggiamento di rispetto dell’avversario, ma non di paura”

Il big match che non ti aspetti, almeno avendo come punto di riferimento la Coppa Italia, va in scena al PalaRota sabato, quando si affronteranno Ducato Futsal Spoleto e Barberini Flaminia, compagine che gioca le sue partite casalinghe a Sigillo. Tre vittorie su tre sono il bottino delle due squadre, precocemente eliminate in Coppa, con gli ospiti che hanno avuto il merito ulteriore di aver fatto gli scalpi illustri di Rivo Subasio, Oratorio Don Bosco e Virtus Gualdo, prima della trasferta nella città del Festival.

“Ben venga questa partita – dice uno dei leader della Ducato, Danilo Trapasso – perché avremo la possibilità di incontrare una squadra fortissima, per la quale parlano i risultati, anche se, magari non conosciamo a fondo la loro rosa. Sono convinto che sapremo giocare il nostro match con il giusto atteggiamento di rispetto dell’avversario, ma non di paura”.

I ragazzi di De Moraes stanno crescendo, partita dopo partita…

“Non ci nascondiamo: abbiamo una rosa fatta di giocatori validi e che ha bisogno di oliare quei meccanismi che, nel nostro sport, sono fondamentali. L’obiettivo è quello di rimanere lassù, crescendo nella consapevolezza, ma anche a livello tecnico, in un girone comunque molto complicato con la presenza di rose che starebbero tranquillamente in C1”.

E Danilo Trapasso come si è calato nell’ambiente Ducato Futsal?

“Devo ringraziare questo gruppo perché mi ha fatto capire quanto ancora ami questo sport e quanto senta ancora gli stimoli nello stare dentro ad una squadra. Se ci aggiungiamo anche le motivazioni provenienti dalla voglia di aiutare i tanti ragazzi che si sono avvicinati al calcio a cinque da pochi mesi e che dimostrano, allenamento dopo allenamento, di tenerci così tanto, ecco che la frittata è fatta”.

E aggiungiamo anche la magia di calcare un parquet che lo ha visto in campo anche in serie A2…

Appuntamento al PalaRota sabato alle ore 15.