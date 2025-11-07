Ducato Futsal a Todi per non sprofondare in classifica

Una Ducato rilanciata emotivamente dal passaggio alle semifinali di Coppa Italia, è chiamata a dare seguito al risultato di mercoledì nella trasferta di domani in casa del Todi, compagine che segue di quattro punti in classifica gli spoletini e che, dopo un avvio incerto e sfortunato, sta cercando di venire fuori dalle zone basse, trascinata dai 18 gol del suo bomber Introppico. La Ducato non può permettersi ulteriori passi falsi, proprio per evitare di essere risucchiata in zona retrocessione. Certamente ci sarà bisogno dell’apporto di chi non ha giocato contro l’Umbrsabina (lo squalificato Viitnho e l’acciaccato Renan) e della freschezza dei più giovani come Paloni (nella foto) o del neo arrivato Tanabe.

L’appuntamento è alle 15 al Palasport di Pontenaia.