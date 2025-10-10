Ducato Futsal a Terni per dare una svolta alla stagione

  • Redazione
  • Ottobre 10, 2025
  • Calcio a 5
  • Letto 136

    • Quinta giornata di campionato che comincia ad essere importante per le ambizioni della Ducato Futsal. Dopo un avvio di stagione difficile, con soli tre punti in campionato ed un passaggio del turno sofferto in Coppa, i ragazzi di De Moraes andranno ospiti della neo-promossa Polisportiva Ternana, ancora ferma a zero punti, nonostante alcune buone prestazioni, tra cui la trasferta in  casa del Monteleone (inchiodato a lungo sull’1-1) ed il pari in Coppa (3-3) contro l’Umbrasabina. Rosi e compagni hanno bisogno di punti per la classifica e anche per il morale; per questo sembra fondamentale il rientro di Botteghin e Tacchilei dopo la squalifica e l’apporto della vecchia guardia che, senza Trapasso, si dovrà aggrappare anche alla crescita di Vasilache (nella foto). 
    Appuntamento domani alle 15 al S.Valentino di Terni. 

    Share

    Articolo precedente

    Spoleto città degli scacchi

    Articolo successivo

    Campionati Italiani Unione Tiro a Segno: la Sezione di Spoleto brilla sotto il cielo di Roma

    Related Post

    Related Blogpost

    Lascia un commento

    Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

    Commentiultimi pubblicati

    Gabriele 2025-09-24 10:20:17
    Sin dal inizio di queste elezioni regional si sapeva tutto che la Proietti sbandierava che avesse rinesso tutto come era.....
    Luca Spinelli 2025-08-25 17:33:44
    Molto interessante l’analisi di Claudio Fraccari.
    Spoleto (PG), 19 agosto 2025: Ferragosto Spoletino tra musica, cammini e sapori - Italia Quotidiana 2025-08-16 13:51:27
    […] musica che unisce generazioni. Per restare aggiornato sul programma completo: Programma completo e Guida agli appuntamenti sono fonti utili,.....
    CONSULENTE FINANZIARIO • LUCA SPINELLI 2025-08-15 14:28:26
    Mons. Boccardo offre un invito alla serenità e alla fiducia che supera la paura della morte. È un bel messaggio!
    Aurelio Fabiani 2025-07-05 07:57:31
    Non è tempo per equilibrismi. La sinistra di opposizione e il centro sinistra al governo della città hanno approvato la.....