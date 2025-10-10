Ducato Futsal a Terni per dare una svolta alla stagione

Quinta giornata di campionato che comincia ad essere importante per le ambizioni della Ducato Futsal. Dopo un avvio di stagione difficile, con soli tre punti in campionato ed un passaggio del turno sofferto in Coppa, i ragazzi di De Moraes andranno ospiti della neo-promossa Polisportiva Ternana, ancora ferma a zero punti, nonostante alcune buone prestazioni, tra cui la trasferta in casa del Monteleone (inchiodato a lungo sull’1-1) ed il pari in Coppa (3-3) contro l’Umbrasabina. Rosi e compagni hanno bisogno di punti per la classifica e anche per il morale; per questo sembra fondamentale il rientro di Botteghin e Tacchilei dopo la squalifica e l’apporto della vecchia guardia che, senza Trapasso, si dovrà aggrappare anche alla crescita di Vasilache (nella foto).

Appuntamento domani alle 15 al S.Valentino di Terni.