Ducato Futsal a Rivotorto per l’ultima partita di andata

Sabato 6 e domenica 7 dicembre si terranno due iniziative che rientrano nell’ambito del ...
Si chiude la prima metà di campionato per la Ducato Futsal, in quella che, ...
L’AVIS di Spoleto, anche per il prossimo anno 2026, nel rispetto del progetto Multiservice, ...
Riceviamo e pubblichiamo integralmente: Martedì due dicembre, presso la sede sociale, è stata insediata ...
Il Patto dell’Umbria per la Palestina organizza un incontro pubblico a Spoleto dedicato ai patti di solidarietà ...
Venerdì 12 dicembre alle ore 17.00, la Biblioteca Comunale “Giosuè Carducci” di Palazzo Mauri ...
Procedono con regolarità i lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria ...
Si è svolto il 27 novembre scorso, nell’aula magna della Scuola Primaria “Le Corone”, ...
In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica a Spoleto, martedì 9 dicembre 2025 saranno ...
Il Consorzio Tutela Vini Montefalco annuncia l’entrata in vigore delle modifiche al disciplinare della ...
Non solo un mercatino di Natale, ma anche concerti, laboratori, giochi e animazioni per ...
Si terrà oggi, 4 dicembre, alle ore 18.00, nella Basilica di San Gregorio Maggiore, ...
Uniti nello spirito di squadra e di gruppo, i Block Devils si impongono in ...
Grifoni: Indelicato, Bianchini, Catarinelli, Soare, Affaticato, Metushi, Bravi, Massini, Lucantoni, Biemmi, Bartolini. All. Carini ...
Domenica 7 dicembre 2025, alle ore 11.30, la storica Chiesa dei Santi Giovanni e ...
