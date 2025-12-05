Ducato Futsal a Rivotorto per l’ultima partita di andata

    • Si chiude la prima metà di campionato per la Ducato Futsal, in quella che, a fine stagione, diventerà la sfida più vissuta del torneo. Sarà la terza volta che si affrontano gli spoletini e la Rivo Subasio, ma ce ne saranno almeno altre due. I precedenti di coppa sono favorevoli agli avversari di Rosi e compagni, che hanno espugnato il PalaRota in settembre 4-3 e poi fatta propria la partita di andata delle semifinali con lo stesso punteggio. Match importantissimo per la classifica, visto che la Ducato ha recuperato otto punti nelle ultime tre giornate alla Rivo Subasio e potrà presentarsi allo scontro diretto con un solo punto di svantaggio. In palio la rincorsa al quinto posto che potrebbe garantire un posizionamento play off. Ducato che viene da quattro vittorie consecutive; ma la Rivo cercherà di fare valere il fattore casa e il fatto che questo passaggio a vuoto in campionato è determinato da fattori occasionali (la rimonta subita dal Lidarno) e dal calendario che l’ha visto ospite di Monteleone e San Martino prime della classe (match in cui la squadra di Cistellini non ha peraltro demeritato). Sul fronte Ducato dovrebbe mancare il solo Botteghin, anche se non è detto che sia rischiato Vasilache. In porta, dopo la splendida partita infrasettimanale con la under 19, probabile la conferma di Paolino (nella foto con Tanabe).

     

    Appuntamento alle 15 alla “Bombonera” di Rivotorto. 

