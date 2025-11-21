Ducato Futsal a Perugia per verificare i segnali di crescita

Sarà un’autentica prova del nove per le ambizioni in campionato della Ducato Futsal la trasferta di domani in casa della Gadtch: i perugini, negli ultimi giorni, hanno subito due dolorose sconfitte ad opera del Monteleone che ne hanno decretato la detronizzazione in classifica e anche l’eliminazione dalla fase regionale della Coppa Italia. Sulla carta rimane favorita la Gadtch che ha otto punti di vantaggio, ma con più ore di riposo a disposizione, è d’obbligo per Rosi e compagni provare a fare il colpo al PalaPellini, magari per accorciare un po’ la classifica, ma anche per trovare l’abbrivio giusto in vista dell’impegno di Coppa che, martedì, vedrà gli spoletini ospiti della Rivo Subasio nella semifinale di andata della Coppa. Nella Ducato Cocco non recupera; ma anche la Gadtch ha le sue gatte da pelare, visto che sono squalificati Bachi e Manssouri.

Appuntamento al PalaPellini di Perugia alle 15.00.