Ducato Futsal, a Miriano un buon pari, ma che serve a poco

Miriano: De Florio, Barchiesi, Bulletta, Cabiati, Donatelli, Pagnanelli, Persichetti, Poggiani, Pollioni, Xhakolli, Kauldhar. All. Pagnanelli

Ducato Spoleto Futsal: Paolino, Baratta, Rosi, Vitinho, Vasilache, Paloni, Botteghin, De Moraes, Tanabe, Giusti, Tacchilei, Ceccarelli. All. De Moraes

Arbitri: Costantini di Foligno e Apicella di Terni (Markevych di Terni)

Primo tempo (1-1): 5’35” Vasilache, 15’18” Donatelli (tl)

Secondo tempo (1-1):

Solo un punto per la Ducato Futsal nell’anticipo della sesta di ritorno in casa del Miriano. Eppure gli spoletini hanno dato il massimo, nonostante la difficoltà di una partita giocata in un clima abbastanza freddo e su un sintetico in cui era necessario più mantenere l’equilibrio che saper trattare la palla. Gli ospiti partono bene e riescono anche a sbloccarla con una punizione di Vasilache, ma hanno anche il torto di caricarsi di troppi falli. Un’uscita appena fuori area di Paolino molto controversa (più palla che piede) determina il sesto fallo ed un tiro libero ravvicinato che viene realizzato da Donatelli. Nella ripresa meglio la Ducato che sembra averne di più e anche più voglia di rischiare per portarla a casa: De Moraes si gioca prima Paloni e poi Tanabe come portieri di movimento, ma, dopo buone circolazioni, manca il guizzo giusto per trovare l’uomo sul secondo palo; rischiando peraltro anche la beffa finale. Tabellone cristallizzato su un’1-1 che serve poco nella corsa salvezza dei padroni di casa e pochissimo per le speranze play off della Ducato, che sabato prossimo ospiterà l’Avvera Gubbio in un match in cui le due squadre si giocheranno le ultimissime possibilità di rimanere attaccate alle prime.