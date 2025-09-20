Ducato Futsal, a Lidarno la prima vittoria dell’anno

  Settembre 20, 2025
  • Calcio a 5
    • Futsal Lidarno: Fiorucci, Ragancci, Cozzari, Penchini, Bacoccoli, Potenza, Giulivi, Fumanti, Rhoulami, Baldelli, Lemmi, Lucacci, Placidi. All. Bebi

    Ducato Futsal Spoleto: Paolino, Castellani, Trapasso, Rosi, Vitinho, Vasilache, Cocco, Paloni, De Moraes, Giusti, Tacchilei, Ceccarelli. All. De Moraes

    Arbitri: Mirri e Ciampichini di Perugia (Auditore di Perugia)

    Primo tempo (1-1): 2’ Vitinho, 9’ Potenza, 19’ De Moraes

    Secondo tempo (4-5): 1’ Potenza, 3’ Vasilache, 5’ Trapasso, 16’ Potenza 20’Rhoulami

               Lo fa fuori casa e soffrendo il giusto, ma la Ducato Futsal trova i primi preziosi punti stagionali. Senza lo squalificato Botteghin e gli indisponibili Del Gallo e D’Angeli, De Moraes può finalmente schierare anche Cocco (nella foto). Il Lidarno, alle stelle per avere passato il turno di coppa, sembra non risentire delle fatiche di giovedì a Città di Castello. Sul sintetico perugino, con una temperatura che supera i 30 gradi, la Ducato parte fortissimo e Vitinho, sfruttando un ottimo movimento da pivot, fulmina il portiere avversario. I padroni di casa non si scompongono e trovano il pareggio con Potenza. Partita che si fa equilibrata, con occasioni da ambo le parti: un super Paolino compie un paio di prodezze, anche  con l’aiuto dei legni della propria porta. Sul finire del tempo una gigantesca azione di De Moraes in coast to coast vale il nuovo vantaggio spoletino.

               Peccato che, in avvio di ripresa ancora Potenza sorprenda Paolino e riporti il match sul 2-2. La Ducato non ci sta e mette a segno un terribile uno-due che indirizza la partita: prima con Vasilache che finalizza un bello schema da angolo e, poi, con tracciante da fuori area di Trapasso. Poco dopo la metà del tempo, Bebi inserisce il portiere di movimento, ma ancora Paolino toglie le castagne del fuoco. Sul rovesciamento di fronte la palla arriva a Cocco, stop di petto e proverbiale girata rasoterra che vale il +3. Un infermabile Potenza insacca il 3-5, ma la Ducato non trema e il gol di Rhoulami arriva solo a 14” dalla fine; gli spoletini portano a casa i tre sospirati punti.

               Sabato prossimo al PalaRota arriva la corazzata Monteleone e, sicuramente, sapremo qualcosa di più su questa Ducato Futsal.

