Ducato Futsal a caccia di una vittoria per il morale. Si ripete la partita contro l’Avvera Gubbio

Una settimana non facile da metabolizzare per la Ducato Futsal, alla vigilia di quello che sarà il rush finale di questo campionato. C’è da dire che il Giudice Sportivo ha ufficializzato la ripetizione della partita tanto chiacchierata contro l’Avvera Gubbio. E questo è passato tramite l’ammissione da parte degli arbitri dell’errore tecnico compiuto. In un momento così difficile nel rapporto tra le società e la classe arbitrale, una nota di merito al signor Matteo Giorgi della sezione di Città di Castello che, estendendo il referto, non ha negato quanto successo. Ora la palla passa al Comitato Regionale che deciderà la data per la ripetizione.

Nel frattempo c’è da giocare contro il Todi, in una partita che vedrà gli spoletini di nuovo in campo dopo la pesante sconfitta incassata in casa della CTS. De Moares dovrà fare di necessità virtù, visto che, alla lunga lista degli assenti, si è aggiunto Trapasso che si è visto recapitare una squalifica (quattro giornate!) per un protesta plateale, ma non apparsa meritevole di tanta severità. Sicuramente saranno altissime le motivazioni della compagine tuderte, alle prese con la battaglia per la salvezza; ma il sostegno del pubblico e la voglia di non mollare potrebbe fare ancora la differenza a favore di Rosi (nella foto) e compagni.

Appuntamento domani al PalaRota alle 15.