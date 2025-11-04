Ducato Futsal a caccia della semifinale di Coppa Italia

Bivio importantissimo per la Ducato Futsal domani (mercoledì) sera: al PalaRota, per il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, arriva l’Umbrasabina che, in una partita di andata altalenante, superò, due settimane or sono, gli spoletini con il punteggio di 4-3. Obiettivo di Rosi (foto) e compagni è quello di ribaltare il risultato per dare un senso ad una stagione che, almeno fino ad ora, è stata ricca di prestazioni discontinue, con grandi differenze anche all’interno della stessa partita. Contro la squadra di Calvi sarà necessario vedere il meglio dei ragazzi di De Moraes per gli interi quaranta minuti; la semifinale è alla portata, ma senza distrazioni. In caso di vittoria della Ducato di un gol di scarto nei quaranta minuti, si andrebbe direttamente ai calci di rigore. Oltre a Trapasso non ci sarà Vitinho, squalificato dopo l’espulsione rimediata nella partita di andata. Tra i convocati anche Botteghin e Giusti, con quest’ultimo che non potrà, comunque, garantire un grande minutaggio dopo la noia muscolare che l’ha tenuto ai box negli ultimi giorni.

Appuntamento al PalaRota alle ore 21.00