Ducato e Clitunno insieme anche in Promozione

Quando due realtà conosciute e radicate sul territorio che hanno come oggetto e scopo principale del loro impegno la crescita sociale, sportiva e morale dei giovani, non possono esimersi di collaborare e unire le forze per offrire agli stessi, un servizio migliore, più organizzato e competitivo. Il Presidente della ASD DUCATO SPOLETO, Michele Zicavo, ed Evandro Pacifici, Presidente della ASD CLITUNNO, si sono incontrati e nel giro di poco tempo hanno deciso di dar vita a questa collaborazione per garantire ai giovani calciatori del nostro territorio un degno sbocco dopo la trafila delle categorie giovanili. L’accordo, servirà a prepararci per il futuro con la speranza, ma se si lavorerà bene con la certezza, di creare una sinergica e costruttiva azione che vedrà i ragazzi del Settore Giovanile della ASD Ducato Spoleto passare alla categoria Juniores e per chi lo meriterà, nella nostra Prima Squadra con la nuova denominazione A.S.D. CLITUNNO – DUCATO che nella stagione sportiva 2025/2026 militerà nel Campionato Regionale di Promozione. Siamo certi che sta nascendo qualcosa di importante per il movimento calcistico del territorio, e siamo certi che questa unione farà crescere il livello tecnico del nostro vivaio e in conseguenza della nostra prima squadra. Come abbiamo già annunciato nei giorni scorsi la collaborazione è già iniziata nei settori giovanili delle due società a cui si è aggiunta anche la SS. Bacigalupo disponibile ed entusiasta di intraprendere questo stesso progetto sportivo. Le due amministrazioni del Comune di Spoleto e del Comune di Campello sul Clitunno rappresentate dai due Sindaci rispettivamente Andrea Sisti del Comune di Spoleto e Simonetta Scarabottini del Comune di Campello sul Clitunno unitamente al Consigliere Regionale Stefano Lisci, all’assessore allo sport del Comune di Spoleto Federico Cesaretti e al vice sindaco del Comune di Campello Sergio Guerrini hanno condiviso, approvato ed incoraggiato tale unione anche nell’ottica di un impegno per il miglioramento dell’impiantistica sportiva delle due realtà comunali limitrofe. A breve sarà illustrato l’accordo e la programmazione in conferenza stampa nelle sale del Comune di Spoleto alla presenza del Sindaco di Spoleto Andrea Sisti e Simonetta Scarabottini Sindaco di Campello sul Clitunno.

Organigramma Societario A.S.D. CLITUNNO – DUCATO

Presidente EVANDRO PACIFICI

Patron e Vice Presidente CARLO PACIFICI

Direttore Generale FABRIZIO ROSSI

Direttore Sportivo LUCIO STELLA

Segretario e tesoriere AUGUSTO CONTENTI

Responsabile Juniores PAOLO PANETTI

Responsabile Scuola Calcio LUIGI PUGLIESE

Completeranno l’organigramma altri dirigenti delle due società.

A.S.D. DUCATO SPOLETO

Il Presidente (Michele Zicavo)

A.S.D. CLITUNNO

Il Presidente (Evandro Pacifici)