Ducato-Avvera: spareggio per non abbandonare il sogno play off. Paolino: “Il calcio è la mia passione, ma il calcio a 5…”

Decisamente l’ultima spiaggia: questa sarà la partita di domani tra Ducato Futsal e Avvera Gubbio. Gli ospiti hanno due punti di vantaggio sugli spoletini e sembra ovvio che chi perderà sarà relegato ad un finale di campionato anonimo; mentre chi vincerà potrà ancora nutrire qualche speranza in ottica play off. Un match importante in cui potrebbe contare molto anche il fattore campo.

“Giocare al PalaRota – dice il giovanissimo portiere, Marco Paolino – dà un’emozione particolare, perché, quando sai che sugli spalti c’è qualcuno che tifa per te, sei motivato a fare ancora meglio”.

Discorsi che non sembrano quelli di uno che ha appena compiuto 17 anni e che si sta dividendo tra calcio e calcio a 5.

“Cerco di portare avanti entrambe le cose nel migliore dei modi e questo non mi affatica perché il calcio è la mia passione”.

Nel calcio a 5 Marco sta bruciando le tappe ed ha ricevuto la fiducia di mister De Moraes e della squadra.

“Con i compagni mi sto trovando molto bene: si vede che è una squadra molto affiatata e mi fanno sentire parte integrante; sono sempre tutti disponibili per aiutarmi a migliorare”.