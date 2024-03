Ducato a caccia dei punti salvezza contro la capolista CLT

Sabato ore 15 al PalaRota

Penultima giornata di campionato per quella che si auspica possa essere l’ultima partita al PalaRota per questa stagione della Ducato Futsal. E sarà uno di quegli impegni da far tremare i polsi: a Spoleto arriverà niente meno che il CLT Terni, capolista del torneo di serie C1 e, ovviamente, in piena corsa per la prossima serie B. Se il torneo finisse ora, entrambe le compagini avrebbero raggiunto i loro obiettivi visto che al momento hanno un punto di vantaggio sulle rispettive avversarie; ma il calendario presenta questo confronto in cui nessuno sconto sarà concesso.

Oltre che la propria forza, il CLT ha dalla sua parte i tre scontri diretti in stagione, tra coppa e campionato, vinti con estrema autorità dagli aziendali; ma è pure vero che la Ducato delle ultime settimane (con tre vittorie consecutive in trasferta) è un’altra squadra rispetto a quella di allora: e, paradossalmente, questa consapevolezza è venuta, più che dalle vittorie, dalle prestazioni contro San Martino e Rieti, dirette avversarie del CLT nella corsa al primo posto, concluse con delle sconfitte.

L’appuntamento è al PalaRota alle ore 15 di sabato.