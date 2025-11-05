Dritti al Punto. Al via i corsi di formazione sul digitale

Al via a Spoleto il primo corso di On Point – Formazione digitale dritta al punto, l’unico progetto umbro selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale.

L’iniziativa punta ad ampliare l’esperienza dei DigiPass (oggi Punto Digitale Facile), intensificando le occasioni di formazione digitale anche nel territorio della Zona Sociale n. 9 di cui fanno parte i comuni di Spoleto, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria.

Il progetto, scelto tra i 18 finanziati a livello nazionale nell’ambito del bando ‘Dritti al punto’, con la Cooperativa Sociale Il Cerchio come capofila regionale e il Comune di Spoleto per la Zona Sociale n. 9, consentirà quindi l’avvio di corsi formativi anche nello spoletino con il primo appuntamento, che ha già fatto registrare il tutto esaurito, in programma venerdì 7 novembre alle ore 10 nella sede del Punto Digitale Facile Spoleto in via A. Busetti, incentrato sull’utilizzo base e avanzato dello smartphone.

Nei prossimi mesi, fino a maggio 2026, verranno calendarizzati ulteriori corsi di formazione sia a Spoleto che nei Punti Digitale Facile dei comuni di Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi e Giano dell’Umbria, che offriranno nuove opportunità di formazione digitale per tutti i cittadini.

Per essere aggiornati sulle prossime attività si possono seguire i canali social del Punto Digitale Facile Spoleto

Il Punto Digitale Facile è un luogo pubblico, aperto, ad accesso libero, in cui poter trovare un esperto a disposizione, in grado di accompagnare cittadini e imprese nell’utilizzo dei servizi e degli strumenti digitali.

Il Punto Digitale Facile Spoleto è aperto il lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00 e il martedì, giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’email digipass.spoleto@comune.spoleto.pg.it o chiamare il numero 0743 218152.

“Questo percorso formativo dedicato alla conoscenza dei servizi e dei canali digitali rappresenta un passo fondamentale per rendere la tecnologia un’opportunità accessibile a tutti – ha dichiarato l’assessora Letizia Pesci – L’obiettivo è ridurre il divario digitale, accompagnando i cittadini nell’uso consapevole dei servizi online e degli strumenti informatici che oggi sono sempre più indispensabili nella vita quotidiana.

Queste attività contribuiscono a rafforzare il rapporto tra pubblica amministrazione e comunità, offrendo un supporto concreto a chi desidera acquisire nuove competenze o semplicemente sentirsi più autonomo nell’utilizzo delle tecnologie”. ​