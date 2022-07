Drammatico incidente sulla vecchia Flaminia: giovanissimo perde la vita

È successo questa notte a Trevi

(DMN) Trevi – un drammatico incidente stradale si è verificato appena dopo le 4 di notte di domenica 31 luglio, sulla vecchia Flaminia, in via Virgilio a Pigge, nel Comune di Trevi. Da quanto si apprende si tratterebbe di una sola auto coinvolta, con tre ragazzi a bordo che per cause ancora da verificare sarebbe andata ad impattare con il guard rail. Nello schianto ha perso la vita un giovane, classe 2004. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Carabinieri e i vigili del Fuoco del Distaccamento di Foligno.

