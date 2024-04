Le domande del consigliere comunale Sergio Grifoni

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

Dove è finito il monumento a Luigi Pianciani? Non solo: in quale stato di conservazione si trova, visto che è sparito dalla circolazione ormai da diversi anni, quando cioè si programmarono i lavori di rifacimento di parte della piazza e dei palazzi circostanti? Queste richieste ho avanzato al Sindaco di Spoleto attraverso una mirata interpellanza, con invito di discussione direttamente in Consiglio Comunale. Nella stessa nota ho anche invitato il primo cittadino a farmi conoscere quali intenzioni e quali programmazioni ha l’Amministrazione Comunale in proposito. Intende o no ripristinare al centro dell’area omonima il monumento in parola? Quando e come ha intenzione di completare la ristrutturazione della piazza Pianciani, meta di transito quotidiano di cittadini e turisti?

Ricordo che il monumento di che trattasi fu voluto a suo tempo dall’attivissimo sindaco Domenico Arcangeli, che con tale gesto volle magnificare un illustre concittadino di Spoleto che tanto onore si era fatto, sia nel campo militare, che quello politico amministrativo. Arcangeli diede incarico allo scultore Trotti, allievo del più quotato Ettore Ferrari, di realizzare l’opera marmorea che fu inaugurata in pompa magna nel 1906. Il monumento è stato sempre un simbolo caratterizzante della piazza, unitamente alla scalinata prospiciente. Piazza che non può essere lasciata nelle condizioni in cui si trova ormai da troppo tempo. Il decoro urbano, unitamente ai simboli storico-artistici, dovrebbero rappresentare un importante biglietto da visita per la nostra città. Ecco il perché della richiesta avanzata.

Sergio Grifoni