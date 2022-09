Doppio riconoscimento per il Prof. Luca Filipponi

Due importanti riconoscimenti sono stati assegnati allo spoletino Luca Filipponi che sta portando in giro per l’Italia e per il mondo i valori culturali e territoriali della nostra regione. Il professore spoletino ha ottenuto il 10 settembre il prestigioso premio Speciale Cultura di Costiera Arte a Palazzo Mezzacapo di Maiori, mentre nella giornata di mercoledì ha ricevuto il prestigioso Premio Ponte Vecchio uno dei riconoscimenti culturali più importanti della città di Firenze e dell’intera Toscana nella straordinaria cornice di Villa Bardini ( in foto con altri due premiati Stefano de Majo e David Papi). Tra i premiati a Firenze anche il critico Enzo Dall’Ara, l’artista mosaicista Patrizia dalla Valle, il medico e ricercatore aquilano Umberto Giammaria, l’artista senese Anna Sticco.

La manifestazione è condotta dal giornalista Fabrizio Borghini con uno speciale televisivo di Italia 7.Soddisfatto Filipponi ha dichiarato : ” Mi sembra un giusto modo per lanciare il Menotti art Festival Spoleto Art in the City dal 22 al 26 settembre , completamente sold out”.