Doppio gemellaggio artistico per il Menotti Art Festival Spoleto

Un vero e proprio autunno caldo per il Menotti Art Festival Spoleto che attualmente ha organizzato la mostra evento “Astrattisti tra due secoli” a cura del prof Luca Filipponi presso il Caffè Letterario del Sansi Spoleto via della Salara Vecchia 21 (mostra aperta fino al 28 novembre). Nel contesto europeo ed internazionale la kermesse spoletina ha promosso e patrocinato la Biannale Arte e Amicizia diretta dalla giornalista,attrice e organizzatrice di eventi Anna Maria Petrova.

La biennale dedicata al famosissimo cantante lirico Nicola Ghiuselev si svolgerà presso la sede della Ambasciata della Repubblica di Bulgaria a Roma Martedì 16 novembre ore 18 30. Oltre a Filipponi ed alla padrona della kermesse Anna Maria Petrova (in foto con Filipponi) sarà presente il professore e maestro delle arti Gianpaolo Berto ed il maestro maceratese Silvio Craia che donerà alcune sue opere agli ospiti della manifestazione.

Il secondo gemellaggio in via di perfezionamento

è con il Terni Fall Festival

Con la condivisione di eventi comuni come lo Spettacolo dell’attore Stefano de Majo ( ispirato a Cavova ed ad altri artisti viaggiatori dei secoli passati) e la mostra personale del notissimo artista danese Lars Physant prevista al Museo Diocesano di Terni. Insomma un autunno intenso e caldo dal punto di vista della cultura e degli appuntamenti artistici.