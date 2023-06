Doppio Evento per lo Spoleto Meeting Art

Caffè Letterario del Sansi e Vallo di Nera

Doppio impegno culturale per lo Spoleto Meeting Art in linea con i festival menottiani e gli incontri delle arti che dialogano.

A Spoleto al Caffè letterario del Sansi alle ore 17 di sabato ci sarà la presentazione della mostra Astrattisti a Spoleto a cura di Luca Filipponi

e Paola Biadetti. Un Omaggio alla corrente artistica dell’Astrattismo spoletino che dagli anni 50 ha fatto il giro del mondo e viene considerata una

delle grandi avanguardie generate dal festival dei Due Mondi.

In questa mostra espongono : Fausto Bronchi,Giuseppe de Gregorio, Pietro Raspi, Afranio Metelli, Evelina Marinangeli,Alfredo Titta, Sergio Bizzarri ( l’inventore delle cosiddette boutiques dell’arte, storiche ed inimitabili).

In questo straordinario contesto a seguire il Caffè Letterario proporrà due libri di successo al suo pubblico: Emozioni Private, Lucio Battisti una biografia psicologica di Amalia Mancini (Arcana Edizioni) e Maria, storie di ragionevole follie del giornalista Alfonso Bottone (Terra del Sole Edizioni) direttore attivissimo del festival incostieraamalfitana.it , partner storico del menotti art festival Spoleto.

Domenica 25 giugno al Chiostro di Santa Maria a Vallo di Nera (Pg) sarà presentato il progetto Vallo, il paese Castello della Valnerina con artisti, letterati, giornalisti e premiazione finale con il Sindaco Agnese Benedetti ( in foro con Luca Filipponi e Elisabetta Serafini).

Ben 26 gli artisti premiati tra cui 16 per le arti visive e 10 per la letteratura. Ecco gli artisti della mostra che è stata apprezzata in paese e sarà in corso fino

fino al 2 luglio : Lorenza Altamore, Sonia Babini,Morena Bellanca, Paola Bradamante, Silvio Craia, Giovanna Gubbiotti, Antonella Lauria, Mario Lo Coco,

Linda Lucidi,Piergiorgio Maiorini, Giulia Mammoli, Evelina Marinangeli, Omar Olano, Federica Rampazzo, Elisabetta Serafini, Luciano Vetturini.

Scrittori e letterati presenti e premiati: Achille Battaglia, Enzo dall’Ara, Simone Fagioli, Umberto Giammaria, Sabrina Morelli, Giuseppe Petrarca, Anna Maria Stefanini, Nando Pietro Tomassoni, Francesco Testa e Alessandro Ruffo che hanno ottenuto il primo premio della Commissione dei Critici per il libro A quattro Mani, è proprio il caso di dirlo. Alle kermesse coordinate dal prof Luca Filipponi partecipano anche Emanuela Mari ( musicista), Sandro Costanzi ( critico),