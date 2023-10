Doppio Evento per il Menotti Art Festival Spoleto con Iraq e Bulgaria

Settimana molto intensa per il Menotti art Festival Spoleto che il 20 dicembre andrà in visita ufficiale dal Presidente Mattarella al Quirinale con una visita guidata alle opere d’arte presenti nel Palazzo Presidenziale. Al Consiglio Regionale della Regione Abruzzo a l’Aquila si è svolta la consegna del dipinto “I Martiri del Kurdistan” del maestro di Montereale Aq, Nestore Bernardi alla presenza del vice presidente del Consiglio della Regione Roberto Santangelo, dell’Ambasciatore dell’Iraq Saywan Barzani in foto con Luca Filipponi e Nestore Bernardi. Un importante evento che ha avuto ed avrà un forte eco mediatico , nazionale ed internazionale, in considerazione anche del delicato momento politico Oriente-Occidente.

Sempre nella stessa giornata di martedì 24 si è svolta la Biennale Artemidia presso i saloni dell’Ambasciata di Bulgaria di via Rubens a Roma organizzata dalla scrittrice, poetessa ed attrice Anna Maria Petrova con la presenza dell’Ambasciatore di Bulgaria In Italia, del soprano Tania di Giorgio, del direttore della comunicazione dello Spoleto meeting Art Paola Biadetti e di molti amici del Menotti art festival Spoleto come Emanuela Mari, Giuseppe Catapano e Cesare Cilvini della Accademia Auge, Alessandro Maugeri, regista e curatore, Giandomenico Tozzoli, già ufficio stampa del Quirinale e molti artisti, musicisti e scrittori presenti. A Spoleto in corso la mostra sull’astrattismo contemporaneo con Valerio Giuffrè, Silvio Craia, Evelina Marinangeli.