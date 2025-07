Doppio concerto a Casa Menotti

Nella giornata di sabato alle ore 16 30 e domenica alle ore 11 30 si conclude la Masterclass dell’associazione Leoncavallo diretta dalla prof ssa Elena

Sabatino coadiuvata da Angelica Cirillo, Saadat Ismayilova, dallo stesso M° Giuseppe Sabbatini e dal prof Luca Filipponi , presidente del menotti art festival Spoleto

( in foto a Casa Menotti). Il progetto era già allo studio da diversi anni ed è stato portato a termine in modo eccellente ed esaustivo nel pieno intento di cogliere

a pieno le prerogative del Maestro Gian Carlo Menotti ( 1911-2007 ) e cioè l’idea di educare i giovani artisti e musicisti con una visione internazionale.

Molti i consensi di critica, di pubblico e di attenzione mediatica con l’assegnazione in largo anticipo di tutti e 10 i posti previsti in questo corso di Alto perfezionamento musicale. Molte le interessenze e gli spunti culturali degli organizzatori che stanno già in piena organizzazione per il Menotti art festival Spoleto di settembre con il chiostro di san Nicolò al gran completo che andrà ad integrarsi con altre dimore stotiche di Spoleto e con un programma musicale

veramente strepitoso, studiato ad hoc dal direttore artistico musicale Elena Sabatino e dalla direttirce dei grandi eventi internazionali del menotti art festival Angelica Cirillo. Ecco gli allievi che riceveranno domenica l’attestato di frequenza con merito alla Masterclass con il patrocinio e la partneship dell’Accademia Auge e dell’Auge Università del Rettore Giuseppe Catapano e del presidente Cesare Cilvini : Fancesca Cecilia, Fanny Valentin, Miriam Di Sanza, Joe Yajima, Rosaria Miglionico,

Maria Assunta Telesca, Mon-Chieh Liu, Miho Sakoda, Giulia Rosso, Maria Cecilia Ceci.

Un appuntamento straordinario e due concerti gratuti da non perdere, mentre gli organizzatori lavorano alla edizione 2026.