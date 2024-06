Doppio appuntamento romano artistico letterario per il Menotti Art Festival Spoleto 

Giugno a Roma impegnativo per il Menotti art festival Spoleto con la mostra personale dell’artista marchigiano Silvio Natali presso lo Spazio Field del famoso ed importante Palazzo Brancaccio in via merulana 248 con mostra che resterà aperta fino al 30 luglio 2024 ( in foto il medico ed artista Silvio Natali con Luca Filipponi presidente del Menotti art Festival). Silvio Natali è stato invitato al Menotti art festival e presenterà a settembre il suo ultimo libro che è stato anche proposto come finalista del premio letterario Spoleto art Festival che si terrà il 28 settembre al Chiostro di san Nicolò, evento clou della kermesse spoletina che è stato definito dal corriere della Sera ” Il Campiello della letteratura Italiana”.

Nella giornata di venerdì 14 si svolgerà un altro evento patrocinato dal Menotti art festival Spoleto ed al quale interverrà il presidente Prof Luca Filipponi con una presentazione sia del libro sia dell’autore. Si tratta dell’avvocato scrittore Mariano Cigliano , già nel precedente libro premiato a Spoleto ed a Napoli con il Menotti art festival Spoleto che farà una anteprima in grande stile a Roma presso la famosa libreria Feltrinelli di via Appia Nuova 427, evento imperdibile che si prospetta come uno degli eventi clou della capitale. Si tratta dell’ultimo lavora letterario dell’avvocato Mariano Cigliano Ïl Fattaccio di Ponte Milvio. Un libro-romanzo con una tematica di grandissima attualità ciòè quello della violenza sulle donne e degli ingiustificati abusi di potere che si annidano nella pubblica amministrazione, per tali motivazioni il presidente prof Luca Filipponi ha proposto questo libro come premio Speciale del Menotti art festival letteratura.