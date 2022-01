Dopo Spoleto, Firenze e Roma fanno volare le “Inconsapevoli emozioni” di Simone Fagioli

Ora arrivano i telepoem

Inconsapevoli emozioni, l’ultima fatica letteraria di Simone Fagioli, già vincitrice del Premio Internazionale SpoletoFestivalArt Letteratura 2021, si arricchisce di nuovi riconoscimenti culturali. Infatti, la poesia “Noi due”, che introduce l’intera raccolta, è stata finalista della VIII Edizione del Premio Accademico Internazionale di Poesia e Arte Contemporanea APOLLO DIONISIACO, promosso dalla Prof.ssa Fulvia Minetti e patrocinato da: Regione Lazio, Roma Capitale, Istituto Italiano di Cultura di New York e dall’Università Roma Tre. Di più, alcune liriche contenute all’interno di Inconsapevoli emozioni, edito dalla Società Editrice Fiorentina, sono state selezionate come finaliste dalla Giuria della XVI Edizione Concorso Letterario fiorentino “Le parole nel cassetto”, promosso dai poeti Stefano Busolin e Sylvia Zanotto.

“Il libro sta ottenendo un ottimo riscontro sia di pubblico che di critica, commenta Simone Fagioli, e questo a significare che la poesia ancora c’è, è parola viva, esiste, esistono i poeti e il loro impegno non solo artistico, ma anche civile. Dato il successo di Inconsapevoli emozioni, ho estratto 5 poesie dal volume e ho ideato 5 telepoem. Essi nascono da una mia idea di una decina di anni fa, ma oggi, grazie alla collaborazione di Marco Schiavoni, i telepoem assumono una nuova veste. Consistono in un video messaggio poetico-musicale declamato dallo stesso poeta che ha composto la lirica, senza l’interpretazione di un attore e scevra da ogni tipo di tecnica e metodo di recitazione: musica e video sono composte appositamente sul testo poetico. I telepoem sono un nuovo modo d’espressione, tipica della neo-modernità, ma fermamente ancorati alla nostra tradizione culturale: durante la loro composizione mi sono sentito come un nano sulle spalle dei giganti”.