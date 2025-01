Dopo la pausa natalizia torna Visti dalla Tribuna, scarica qui il n.8

Torna, dopo la lunga pausa natalizia, Visti dalla Tribuna, il periodico diretto dal collega Renzo Berti.

In questo numero: Spoleto “vista” attraverso un cespuglio di corbezzoli. Sergio Grifoni racconta ad Eleonora Berti come è nato il suo ultimo libro e la passione per gli aneddoti della storia spoletina.

Il 2025 si apre con due belle novità: una riguarda i cani e e l’altra la salute degli spoletini.

Per la rubrica A tu per tu, parlano Rinaldi (Spoleto) e Troka (Ducato).

Il punto sul campionato di Roberto Mattia è dedicato al”super derby” tra Spoleto e Foligno.

Per Amarcord biancorosso, la straordinaria carriera di Enzo Rambotti.

Sinone Rosi, e quell’amore per il futsal che dura da oltre 20 anni.