Domani partitella speciale con i ragazzi del calcio integrato

Domani sarà la giornata del rompete le righe per la Ducato Futsal Spoleto, che chiuderà la stagione con una partitella speciale e poi con una cena nel salone dedicato al compianto Roberto Baldovin. Con il grande merito di poter vedere da spettatori totalmente disinteressati l’ultima partita di campionato, Rosi e compagni giocheranno un’amichevole sul sintetico con i ragazzi del Calcio Integrato.

“Sarà l’occasione – ci dice Davide Feliziani – per festeggiare la vittoria del campionato della squadra di calcio a cinque e la promozione in serie C1; ma sarà anche la possibilità per i miei ragazzi del Calcio Integrato di stare in campo insieme a giocatori come Rosi, Vasilache, De Moraes e gli altri; che in questi mesi sono diventati praticamente degli idoli per loro”.

Al PalaRota e, qualche volta, anche fuori casa, il gruppo di Feliziani ha fatto sentire il suo sostegno per i colori della Ducato Futsal.

“Era importante creare una sinergia tra questa due realtà; il lato umano era fondamentale ed è passato attraverso il tifo e la gioia di condividere la stessa maglia”.

A proposito di maglia, la partitella di domani sarà anche l’occasione per mettere in mostra quella nuova del Calcio Integrato, personalizzata per ogni singolo atleta.

“Abbiamo pensato, quasi al termine di questa stagione, che fosse una cosa bella e significativa; ne ho parlato con il presidente Zicavo e abbiamo portato avanti questa iniziativa”.

Insomma l’impegno per confermarsi anche in questa nicchia è stato profuso a piene mani.

“Con l’aiuto della società e di due valide persone come Marco Caldarelli e la professoressa Emanuela Clementini è stato tutto più semplice: abbiamo avuto in gruppo due nuovi ragazzi e possiamo crescere ancora”.