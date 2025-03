Dopo il grande successo al Caio Melisso, la Compagnia Teatro La Mandarina ringrazia tutti

Riceviamo e pubblichiamo con piacere:

A conclusione di ogni avventura c’è sempre un momento da dedicare ai ringraziamenti e stavolta sono più del solito, perché più il progetto è impegnativo e più c’è necessità di collaborazione per portarlo a compimento. “Il VIZIETTO” che abbiamo appena rappresentato, e che è stato così calorosamente accolto, è un progetto covato per anni e metterlo in scena è stato il frutto di un grande lavoro di squadra svolto in questi mesi.

E allora, GRAZIE ! Grazie agli attori e ballerini della Compagnia della Mandarina che hanno dato corpo e voce a tutti personaggi, GRAZIE a Luisella Vichi e alla sua assistente Marian Osman, che li ha resi colorati e luccicanti realizzando i costumi e il trucco, grazie a chi li ha accompagnati con la musica dal vivo, a chi ha aperto la porta degli spazi dove fare le prove e a chi ha fornito i magnifici arredi (Italpoltrone) e i decori (Attivamente Stampa Digitale) per la scena.

Grazie al Comune di Spoleto, al “Dipartimento valorizzazione delle culture della qualità della bellezza della città” e all’assessore Danilo Chiodetti per aver organizzato la manifestazione “Spoleto sul palco”, mettendo a disposizione il Teatro Caio Melisso “Spazio Carla Fendi” e grazie alla sempre dolcissima e impagabile Piera Neri.

Grazie a tutto il pubblico per aver condiviso con noi questa esperienza unica, fatta di risate, ma anche di momenti che ci invitano a pensare.

Abbiamo affrontato argomenti seri, che ancora oggi scatenano dibattiti e discussioni, ma l’abbiamo fatto con il sorriso, con l’intento di sdrammatizzare e di portare un po’ di leggerezza in un mondo che, a volte, dimentica quanto sia importante ridere.

Grazie ancora, dal profondo del cuore, per aver reso questa esperienza così memorabile. Alla prossima!