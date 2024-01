Donne in cammino per la Pace a Spoleto

Dalla Città del Festival un silenzioso ma accorato invito alla convivenza pacifica tra popoli e la ferma opposizione a tutti i genocidi che avvengono nel mondo

Sabato 27 gennaio 2024 si è tenuta anche a Spoleto un’azione di richiamo al “cessate il fuoco” del movimento spontaneo “Donne in Cammino per la Pace”.

Si tratta del terzo di una serie di eventi partiti dal nord Italia in favore della PACE, che si stanno replicando in tutta Italia grazie al passaparola.

Nella giornata internazionale della memoria, in cui si onora il ricordo delle vittime dell’olocausto affinché la storia non abbia a ripetersi, con questo gesto si è voluto esprimere un silenzioso ma accorato invito alla convivenza pacifica tra popoli e la ferma opposizione a tutti i genocidi che avvengono nel mondo.