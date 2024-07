DonatoriNati, tappa a Spoleto. Convegno e Raccolta Straordinaria di sangue presso la Scuola di Polizia

Istituzioni sempre più in sinergia per la donazione di sangue. La sensibilità e la sensibilizzazione in una due giorni a Spoleto dedicata ad un gesto solidale e straordinario: la donazione di sangue.

“Il Valore della donazione” è questo il titolo di una tavola rotonda che si terrà domani 18 luglio alle ore 9.45 presso l’Auditorium dell’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto alla presenza del Presidente DonatoriNati Claudio Saltari, del Direttore dell’istituto per Sovrintendenti di Spoleto Maria Teresa Panone, del Prefetto di Perugia Armando Gradone, del Direttore Scolastico Sergio Repetto, del Sindaco di Spoleto, Andrea Sisti, del Presidente Avis Comunale Spoleto Roberto Bastianelli e del Responsabile del Servizio Immuno Trasfusionale Azienda USL Umbria 2, Marta Micheli.

I giovani allievi Vice – Ispettori saranno, inoltre, impegnati in una raccolta straordinaria di sangue in due momenti diversi: domani un’aliquota donerà presso il centro trasfusionale di Spoleto, mentre il 19 luglio un’altra aliquota si recherà presso il centro trasfusionale di Foligno.

“Obiettivo della tavola rotonda e della raccolta straordinaria di sangue è quello di trasmettere il messaggio che “Chi dona sangue dona la vita”, perché il sangue è l’energia che alimenta la vita del corpo umano.

Il sangue non si può creare in laboratorio: perché qualcuno lo possa ricevere, occorre che qualcun altro lo doni e per questo il sangue non basta mai.

La donazione del sangue ha il potere di dare la speranza ed i Donatorinati sono impegnati da 20 anni con gli uomini e donne della Polizia di stato e dei Vigili del Fuoco affinché tutti si sentano coinvolti nel compiere questo grande gesto di altissimo valore civile”- afferma Claudio Saltari – Presidente Nazionale Donatorinati.