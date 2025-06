Donato e Morganti (M5S): “Il governo Meloni aumenta la sofferenza degli animali nei circhi.”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente:

I consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Antonio Donato (Perugia) ed Enrico Morganti (Spoleto), promotori nelle rispettive città di un OdG e di una mozione per sollecitare le Giunte a intervenire a livello nazionale nell’attuazione della l.106/2022, per il graduale superamento dell’uso degli animali nei circhi e spettacoli viaggianti, ritengono inaccettabile l’ennesimo rinvio di tale attuazione deciso da una destra ignava alle sofferenze di animali usati come oggetti, nonostante le denunce della LAV e altre associazioni, che ogni giorno sopperiscono con grande sforzo alle mancanze del governo.In Parlamento, infatti, la maggioranza ha concesso un’ulteriore proroga, spostando l’entrata in vigore del decreto attuativo del Codice dello Spettacolo dal 18 agosto 2025 al 31 dicembre 2026 . Si tratta di un ulteriore slittamento che farà passare un’altra estate senza tutele per oltre 2.000 animali ancora rinchiusi nei circhi italiani.Siamo di fronte all’ennesima mancata presa di responsabilità da parte del governo, Questo ulteriore rinvio significa prolungare inutilmente la sofferenza di animali costretti a spettacoli degradanti. Da Perugia e Spoleto non accetteremo questa ignavia e faremo sì che gli atti presentati vengano approvati nei consessi comunali al più presto, consci di non poter incidere a livello locale ma con la convinzione che la posizione dei due comuni, unita alle altre, possa essere determinante per un cambio di rotta da parte del governo di Giorgia Meloni.