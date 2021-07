Donatella Dalla Ragione vince il Trofeo Mozart due punto zero

Sabato 24 Luglio 2021 presso il bar Mozart Due Punto Zero di Talita Pinti, via Dottori 61, San Sisto (PG) si è svolto un importante evento artistico.

L’Associazione Culturale #Gruppo Amici Arte e Ciao Umbria ringrazia tutti gli artisti presenti all’estemporanea, che alla mostra concorso.

Molti gli artisti provenienti anche da regioni limitrofe, hanno dato vita a questo appassionante trofeo, e hanno onorato la bella tradizione del “Mozart Due Punto Zero” leader nella diffusione per gli eventi culturali ed artistici.

Un appuntamento al prossimo anno con il Maestro Pinti Talita collega in arte e titolare del Mozart Due Punto Zero, un sincero ringraziamento al Maestro Mariolina Savino che da anni ci segue con dedizione avendo istituito l’ufficio stampa, social e media, promuovendo urbi et orbi tutte le nostre iniziative artistico culturali.

Un caro saluto di cuore all’artista Mariassunta Toniacci, dipinge con un puntatore oculare, che ha partecipato con entusiasmo anche a questo evento e che ha presentato una bellissima opera nonostante le sue oggettive difficolta’.

Questi gli artisti premiati:

Donatella Dalla Ragione

Prima classificata.

Primo premio Exaequo Belluomo Corrado, Natalini Otello, Mariolina Savino.

A seguire:

Staviri Violeta,

Carla Fabbrini, Mariassunta Toniacci, Giulia Masciale.

Per la mostra concorso oltre i citati artisti Pamela Vincenti, Casciari Sabrina, Silvana Iafolla, Marco Giacchetti.

