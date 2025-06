Donata al Comune di Spoleto un’area verde di 26.000 mq

Acquisita a Patrimonio Comunale l’area verde e boschiva sopra viale Martiri della Resistenza. L’atto di donazione gratuita è stato stipulato la scorsa settimana a Palazzo comunale tra il Comune di Spoleto ed i proprietari.

Si tratta di una proprietà di oltre 26.000 mq, tra area rurale (430 mq), vigneto (440 mq), seminativo arborato (22.375 mq), uliveto (2.540 mq) e pascolo arborato (510 mq), con l’accesso da via Domenico Arcangeli e un valore di circa € 8.000,00.

Il Comune di Spoleto, che ha già previsto alcuni interventi di messa in sicurezza delle alberature per un costo stimato di circa € 6.000,00, ha intenzione di destinare l’intera area ad uso pubblico, con l’obiettivo di consentire alla collettività di usufruirne generando benefici in termini di benessere sociale.

Non solo. Il sindaco Andrea Sisti ha spiegato che l’acquisizione dell’area servirà anche ad evitare problemi di

incolumità pubblica:”Abbiamo già preventivato di effettuare una prima manutenzione dell’area, anche in virtù del fatto che questi terreni confinano con le strutture scolastiche che si trovano in via Martiri della Resistenza. In passato si sono verificate situazioni di pericolo per l’eccessivo avvicinamento dei cinghiali, quindi tra le varie azioni da realizzare dovremmo necessariamente tener conto di questo aspetto”.​