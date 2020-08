Don Sem Fioretti nuovo Vicario Generale dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia

Nominato il Nuovo Consiglio Episcopale. Don Edoardo Rossi nuovo direttore della Caritas. Cambio anche in altri uffici pastorali della Diocesi. Il ringraziamento del Vescovo a mons. Piccioli

In data 15 agosto 2020, solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, l’Arcivescovo ha nominato:

• Don Sem Fioretti Vicario Generale dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia e Moderator Curiæ (succede a Mons. Luigi Piccioli che ha svolto questo servizio per diciotti anni).

• Don Davide Travagli Vicario Episcopale per il Clero.

• Don Vito Stramaccia Vicario Episcopale per una pastorale missionaria.

• Don Edoardo Rossi Vicario Episcopale per la testimonianza e il servizio

della carità.

Don Fioretti, don Travagli, don Stramaccia e don Rossi sono i nuovi membri del Consiglio Episcopale.

• Don Giovanni Cocianga Delegato Arcivescovile per la vita consacrata.

• Mons. Luigi Piccioli Delegato Arcivescovile per le Aggregazioni laicali.

• Don Jozef Gercàk Direttore dell’Ufficio per la pastorale liturgica e

sacramentale.

• Dott.ssa Sabrina Guerrini Fornaci Direttore dell’Ufficio catechistico.

• Don Marco Rufini Direttore dell’Ufficio per la pastorale del lavoro.

• Don Edoardo Rossi Direttore della Caritas diocesana e Direttore ad

interim dell’Ufficio per la pastorale della salute e della sofferenza.

• Don Pier Luigi Morlino Responsabile del Servizio diocesano di Pastorale

giovanile e vocazionale e Cerimoniere Arcivescovile.

• Mons. Dino Pallucchi Commissario della Confraternita del Suffragio di Trevi.

• L’Arcivescovo ha inoltre costituito l’Équipe diocesana per la pastorale

della famiglia, chiamandone a far parte i coniugi Francesco e Laura

Carlini, Manuele e Valentina Mercuri, Alessandro e Alessandra Nannucci

ed ha affidato a Don Sem Fioretti il compito di Sacerdote accompagnatore.

• Infine, l’Arcivescovo ha confermato Mons. Luigi Piccioli nel ministero

di Esorcista e Mons. Giampiero Ceccarelli come Vicario Episcopale per la

ricostruzione post-sismica.

Le nomine avranno effetto dal 1° ottobre p.v.

Il Ringraziamento dell’Arcivescovo a mons. Luigi Piccioli: “Il mio pensiero fraterno e riconoscente – che si fa interprete del presbiterio diocesano e dei fedeli laici – va a Mons. Luigi Piccioli, per quasi venti anni Vicario Generale, prima dell’Arcivescovo Riccardo e poi mio: la sua sapienza umana e spirituale, il suo consiglio discreto e puntuale, la sua fedeltà e la sua prudenza sono state per me aiuto e sostegno prezioso in questo tempo. Egli continuerà il suo servizio pastorale nei diversi ambiti che gli sono ora affidati”.

