Don Sem Fioretti nominato Monsignore: il riconoscimento di Papa Leone per il Vicario Generale

  • Fabio Gasparri
  • Aprile 12, 2026
  • CRONACA
  • Letto 28

    • La Segreteria di Stato vaticana ha comunicato all’arcivescovo Renato Boccardo che il Santo Padre Leone XIV ha annoverato tra i Cappellani d’Onore di Sua Santità  don Sem Fioretti, attuale Vicario Generale dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia, conferendogli così il titolo di Monsignore.

    Nato il 13 gennaio 1958, don Sem Fioretti (nella foto tra Don Edoardo Rossi e Don Canzio Scarabottini) è stato ordinato sacerdote il 1° maggio 2004 per imposizione delle mani dell’arcivescovo Riccardo Fontana. Il nuovo Monsignore attualmente presta servizio nella Pievania del Beato Pietro Bonilli ed è pievano ad interim della Pievania di Santa Chiara della Croce e amministratore parrocchiale.

    All’interno della Curia arcivescovile è Vicario Generale e Moderatore della Curia, Canonico-Rettore della Cattedrale di Spoleto e Coordinatore dell’area per l’annuncio del Vangelo. È inoltre impegnato come sacerdote accompagnatore del Servizio per la pastorale della famiglia.

    La nomina a Cappellano d’Onore rappresenta un riconoscimento per il servizio svolto a favore della comunità ecclesiale e per l’impegno costante nella vita pastorale dell’archidiocesi di Spoleto-Norcia.

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    Vedi che le raccomandazioni servono? E poi, come si fa a dire di no a monsignore? Invece, per il progetto.....
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    Bell'articolo!