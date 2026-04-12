Don Sem Fioretti nominato Monsignore: il riconoscimento di Papa Leone per il Vicario Generale

La Segreteria di Stato vaticana ha comunicato all’arcivescovo Renato Boccardo che il Santo Padre Leone XIV ha annoverato tra i Cappellani d’Onore di Sua Santità don Sem Fioretti, attuale Vicario Generale dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia, conferendogli così il titolo di Monsignore.

Nato il 13 gennaio 1958, don Sem Fioretti (nella foto tra Don Edoardo Rossi e Don Canzio Scarabottini) è stato ordinato sacerdote il 1° maggio 2004 per imposizione delle mani dell’arcivescovo Riccardo Fontana. Il nuovo Monsignore attualmente presta servizio nella Pievania del Beato Pietro Bonilli ed è pievano ad interim della Pievania di Santa Chiara della Croce e amministratore parrocchiale.

All’interno della Curia arcivescovile è Vicario Generale e Moderatore della Curia, Canonico-Rettore della Cattedrale di Spoleto e Coordinatore dell’area per l’annuncio del Vangelo. È inoltre impegnato come sacerdote accompagnatore del Servizio per la pastorale della famiglia.

La nomina a Cappellano d’Onore rappresenta un riconoscimento per il servizio svolto a favore della comunità ecclesiale e per l’impegno costante nella vita pastorale dell’archidiocesi di Spoleto-Norcia.