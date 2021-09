Don Riccardo lascia San Nicolò, “Non è mia volontà, mi dispiace”

Il nuovo parroco, Don Dieudonné, farà il suo ingresso domenica 12 settembre

(DMN) Spoleto – dopo appena quattro anni si conclude il mandato di parroco di don Riccardo Scarcelli alla guida della popolosa parrocchia di San Nicolò, ora di San Giovanni Paolo II.

La notizia, rilanciata anche su queste colonne, si è appresa alla vigilia di Ferragosto dal sito ufficiale dell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia. Il sacerdote pugliese vivrà un anno sabbatico, senza alcun incarico. Al suo posto, dal 12 settembre (ore 10 messa presieduta dall’arcivescovo) , arriverà Don Dieudonné Mutombw Tshibang, attualmente parroco a Verchiano di Foligno.

“Non è mia volontà lasciare questa parrocchia e mi dispiace tanto doverlo fare – ha detto il sacerdote a DMN – mi è stato detto che non piaccio ad alcuni parrocchiani e per questo dovrò andarmene. Sinceramente la cosa mi è nuova, nessun parrocchiano si è mai lamentato con me ma devo accettare la decisione“.

Don Riccardo é nato ad Andria (BT) il 10 novembre 1961, è stato ordinato sacerdote l’ 11 maggio 1991. Ha svolto il suo servizio pastorale a Verchiano di Foligno, Savelli di Norcia, Cantalupo di Bevagna, Cesi di Terni e Portaria di Acquasparta. Prima di essere accolto, nel 1996, nell’Archidiocesi di Spoleto-Norcia era frate minore conventuale nella Provincia di Puglia. É parroco di San Nicolò, poi di San Giovanni Paolo II, dall’ottobre 2017.