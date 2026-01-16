Don Matteo 15. Da lunedì 26 gennaio a sabato 7 febbraio torna in città la produzione della fiction in onda su Rai 1

  Gennaio 16, 2026
  • Attualità
    • Torna a gennaio il cast della fortunata fiction di Rai 1 targata Lux Vide, società del gruppo Fremantle. Gli attori e la troupe proseguiranno le riprese di Don Matteo 15 nelle strade e nelle piazze del centro storico.

    A partire da lunedì 26 gennaio e fino a sabato 7 febbraio Spoleto sarà nuovamente al centro di indagini, colpi di scena e nuove avventure.

    Intanto sono in onda su Rai1, tutti i giovedì, gli episodi della 15ª stagione. protagonisti Raoul Bova (Don Massimo), Nino Frassica (Maresciallo Cecchini), Nathalie Guetta (nei panni della perpetua Natalina), Eugenio Mastrandrea (Capitano Diego Martini) e Francesco Scali (il sacrestano Pippo) Irene Giancontieri (Maresciallo Provvedi) Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte).

    Ieri sera il secondo episodio è stato visto da quasi 4 milioni di spettatori, precisamente 3.859.000, pari al 23% di share (il primo episodio, andato in onda l’8 gennaio, ha fatto registrare il 24.8%).

    Le riprese della quindicesima stagione sono dirette dai registi Alexis Sweet, Alessandro Tonda, Tobia Campana, Riccardo Donna e Tiziana Aristarco.

    Don Matteo è un format di successo tutto italiano andato in onda la prima volta il 7 gennaio 2000. La serie negli anni è stata apprezzata in tutto il mondo, dalla Francia alla Finlandia, dall’America all’Australia. La fiction è girata a Spoleto dal 2012, a partire dalla nona stagione.

