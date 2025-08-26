Don Matteo 15. Al via le riprese a Spoleto dall’8 settembre

Dopo settimane di riprese nei set di Formello, il cast della fortunata fiction di Rai 1 targata Lux Vide, società del gruppo Fremantle, torna a girare nelle strade e nelle piazze di Spoleto.

A partire da lunedì 8 settembre e fino a sabato 4 ottobre il cast e la troupe della 15a stagione saranno presenti a Spoleto per nuove indagini, colpi di scena e nuove avventure.

Le prime riprese saranno dirette da Alexis Sweet, noto regista di origine britannica che ha già firmato diversi episodi a partire dalla undicesima stagione e saranno girate 10 puntate per 10 serate in compagnia di don Massimo, interpretato da Raoul Bova che ha preso il posto di Terence Hill che ha indossato le vesti del prete detective per 13 stagioni.

Confermati i veri pilastri delle vicende della serie, presenti fin dalla prima stagione, Nino Frassica, lo storico maresciallo Cecchini, Nathalie Guetta nei panni della perpetua Natalina e Francesco Scali il sacrestano Pippo, anche quest’anno non mancheranno le novità. Da Valeria Fabrizi, la suor Costanza di “Che Dio ci aiuti” a Diletta Leotta.

La troupe tornerà a novembre per il secondo blocco di riprese della settima stagione consecutiva girata a Spoleto che andrà in onda nei primi mesi del 2026.