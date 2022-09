Don Giovanni si presenta alla Galleria Polid’arte

A seguito dell’incontro sarà conferito il Premio Spoleto Gioielli ad uno dei cantanti vincitori del Concorso “Comunità Europea”

Si terrà domani, venerdì 16 settembre alle ore 12.00 alla Galleria Polid’Arte di Spoleto (Piazza della Signoria), l’incontro di presentazione del nuovo allestimento del Don Giovanni di Mozart. Interverranno il direttore artistico Michelangelo Zurletti e il condirettore artistico Enrico Girardi, il direttore musicale Salvatore Percacciolo e il regista Henning Brockhaus.

A seguito dell’incontro sarà conferito il Premio Spoleto Gioielli ad uno tra i cantanti vincitori del Concorso “Comunità Europea” (ed. 2021 o 2022) «per la naturale, anche spavalda, attitudine scenica che diventa un tutt’uno con la disciplina dello studio e la consapevolezza stilistica che di volta in volta viene richiesta».

In premio una lastra in cristallo incisa a mano con il logo tridimensionale del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli” di Spoleto in argento 925, realizzata dall’orafo Enrico Morbidoni di Spoleto Gioielli. Saranno presenti la rappresentante legale Battistina Vargiu, il direttore generale Claudio Lepore, il direttore artistico Michelangelo Zurletti, il condirettore artistico Enrico Girardi, ed Enrico Morbidoni di Spoleto Gioielli.

Lo spettacolo andrà in scena al Teatro Nuovo di Spoleto venerdì 16 e sabato 17 settembre alle ore 20.30, e domenica 18 settembre alle ore 17.00; e al Teatro Morlacchi di Perugia nei giorni di lunedì 19 e martedì 20 settembre alle ore 20.30. La direzione musicale è affidata a Salvatore Percacciolo; regia e allestimento scenico di Henning Brockhaus, luci di Eva Bruno, costumi di Giancarlo Colis e coreografie di Valentina Escobar. Cantanti, orchestra, coro e personale tecnico del Teatro Lirico Sperimentale.

I biglietti sono acquistabili presso le rivendite autorizzate Ticket Italia e online al seguente link: https://www.tls-belli.it/stagione-lirica-2022. Per informazioni scrivere a info@ticketitalia.com oppure chiamare i numeri 0743.222889 / 338.8562727 / 0743.221645.

Le attività 2022 sono rese possibili grazie a Ministero della Cultura , Regione Umbria , Comune di Spoleto , Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto , Fondazione Francesca, Valentina e Luigi Antonini e grazie alla collaborazione della Provincia di Perugia e dei Comuni di Perugia , Città di Castello , Foligno , Terni e Todi.